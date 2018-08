Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de refugiati si migranti au murit incercand sa traverseze Marea Mediterana spre Europa in primele sapte luni ale anului, dintre care peste 850 in lunile iunie si iulie, a anuntat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati ( UNHCR), relateaza AFP. Intr-un comunicat, agentia ONU subliniaza…

- Restul persoanelor care calatoreau alaturi de acestia au fost transportate la un spital din apropiere, majoritatea in stare critica. "Am putut identifica autorii crimei, iar acum au loc anchete pentru a-i putea aresta", a adaugat sursa citata. Plajele care se intind de la Tripoli pana…

- Peste 600 de imigranti s-au inecat in Marea Mediterana in ultimele patru saptamani, anunta organizatiile Medici fara Frontiere si SOS Mediterranee, care denunta blocarea navelor de salvare de catre statele europene, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax. "Aceste tragedii…

- Numarul de migranti care traverseaza Marea Mediterana spre Europa a inregistrat o scadere importanta, insa numarul celor care au murit in timpul acestor traversari continua sa creasca, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite, informeaza AFP, preluat de Agerpres. In 2018, mai mult de 46.000…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- Cel putin noua imigranti au murit, duminica, in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alti 35 au decedat dupa ce ambarcatiunea in care calatoreau s a scufundat in largul coastelor Tunisiei, potrivi Romania TV. Noua imigranti, inclusiv sase copii, care se indreptau spre Europa,…

