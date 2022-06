Refugiați la malul mării Mulți ucraineni pe litoralul romanesc! De cand Vladimir Putin a declanșat, dupa cum spune, operațiunea militara speciala in Ucraina și oamenii au fost scoși din rosturile lor, a luat-o care incotro a vazut cu ochii. Conform datelor oficiale, in jur de șapte milioane de ucraineni au plecat din țara și au statut de refugiați. In jur de 4500 dintre ei au ajuns și pe litoralul romanesc. Nu știu cați, dar destui sunt și la Mamaia. Au aici asigurate de Statul roman cazare și trei mese pe zi. Unii muncesc, copiii au facut lecții online, viața merge inainte și, cei mai mulți așteapta sa se intoarca acasa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte posibil ca negocierile dintre Ucraina și Rusia sa se incheie, a declarat Volodimir Zelenski, care a invocat atrocitațile comise de soldații Moscovei. In paralel, ofensiva rusa din estul Ucrainei este in intarziere, susțin oficialii de la Pentagon, care cred ca soldații lui Vladimir Putin…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-ar intalni, probabil, cu presedintele rus Vladimir Putin numai dupa o batalie majora anticipata pentru regiunea Donbas, din estul tarii, a declarat, duminica, consilierul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, conform CNN. ”Ucraina este pregatita pentru…

- Chestiunea „neutralitatii” Ucrainei, unul dintre punctele centrale ale negocierilor cu Rusia pentru incheierea conflictului, este „studiata in profunzime”, a asigurat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat presei ruse independente. Una dintre clauzele negocierilor…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, 26 martie, pentru Associated Press, ca „razboiul barbar” al președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, care dureaza de o luna, nu poate fi caștigat de liderul rus.Fostul ministru de externe al Romaniei și ambasador in Statele…

- Razboiul din Ucraina nu mai continua deloc in modul in care Rusia se aștepta. Kievul trebuia cucerit in cateva zile, conform planurilor facute de oficialii ruși, insa rezistența ucrainenilor a fost o surpriza pentru ei. In acest sens, pierderile inregistrate de Rusia sunt unele destul de mari fața de…

- In 24 martie se implineste o luna de la declansarea atacului armatelor lui Vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut oamenilor din intreaga lume sa protesteze astazi fața de invazia rus

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti, adresandu se parlamentului italian, ca tara sa este la limita supravietuirii in urma razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, care, in opinia sa, este poarta prin care presedintele rus Vladimir Putin vrea sa patrunda in Europa, relateaza…

- Președintele rus Vladimir Putin și ministrul Apararii, Serghei Șoigu, au declarat in urma cu puțin timp ca se pregatesc sa trimita adolescenți cu varste cuprinse intre 17 și 18 ani in razboiul impotriva Ucrainei. Iata ce se va intampla cu acești adolescenți!