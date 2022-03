Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, vineri, ca aproape 1.000 de copii orfani din Ucraina vor ajunge in Romania. Un prim grup, format din 85 de copii, a ajuns, joi seara, la Tulcea. „Au intrat in tara noastra 58.284 de copii, au iesit impreuna cu parintii sau insotitorii 35.674, sunt in acest…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Grandi Filippo, a anunțat, joi, pe Twitter ca un milion de persoane din Ucraina s-au refugiat in țarile vecine, intr-o saptamana. Intr-un comunicat precedent din 2 martie, Inaltul Comisariat anunța ca aproape 836.000 de ucraineni au parasit țara,…

- Mesajul lui Alexandru Gavozdea, presedinte Ordinul Arhitectilor din Romania, cu privire la miile de refugiati ucraineni care ajung si raman in Romania.Ordinul Arhitectilor din Romania transmite un mesaj de solidaritate catre toti profesionistii din domeniu.Iata mesajul integral "Printre miile de refugiati…

- Unii dintre refugiati au ajuns in aceste zile in Gara de Nord, locul de tranzit de unde sunt preluati si merg spre alte tari europene sau raman in Romania. Speriati, infometati si cu lacrimi in ochi vor sa se intoarca acasa. In tara lor.

- In ultimele 7 zile, in Romania au intrat in total 113.100 de refugiați ucraineni si au iesit 68.100, potrivit anunțului facut miercuri, 2 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 71.364 de persoane, dintre care…

- „Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii de frontiera in PTF Sighet pentru ingrijiri…

- Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu…