Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Suceava sunt pregatite spatii de cazare si asistenta medicala in eventualitatea unui flux de refugiati din Ucraina. Prefectul, Alexandru Moldovan, a precizat pentru Radio Iași ca, in conformitate cu planul intocmit la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost identificate posibile…

- Mai multi prefecti si sefi ai inspectoratelor de urgenta din judete aflate la granita cu Ucraina au explicat, pentru Libertatea, ca inca nu au niciun plan cu privire la primirea de refugiati ucraineni, pe fondul tensiunilor din regiune și al riscului unei agresiuni militare rusești. In urma cu o saptamana,…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, la Constanta, ca institutia pe care o reprezinta este pregatita pentru un eventual aflux de migranti dinspre Ucraina, existand tabere pentru refugiati, informeaza AGERPRES . „Am avut o sedinta a CSAT in care fiecare institutie si-a prezentat…