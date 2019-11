Refugiaţi blocaţi în Bosnia caută o rută alternativă prin România sau Ungaria (reportaj EFE) Mii de refugiati blocati in Bosnia pentru ca nu li se permite intrarea in Croatia incearca sa caute o ruta alternativa prin Romania sau Ungaria, relateaza joi agentia EFE intr-un reportaj realizat la fata locului. Una dintre scenele acestui blocaj este localitatea Tuzla, situata la circa 120 de kilometri nord de Sarajevo. Sute de migranti, majoritatea barbati afgani, stau acolo in conditii precare de cateva saptamani sperand sa poata trece granita in Croatia pentru a-si continua drumul catre statele bogate ale Uniunii Europene. Insa in fata masurilor tot mai represive ale politiei de frontiera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

