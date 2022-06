Refugiată din Ucraina, prinsă la vama din Sighetu Marmației cu un pistol și muniție O refugiata din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu o arma si munitie. Femeia le-a spus politistilor ca nu era pistolul ei si ca nu stia ca il are in geanta. Polițiștii de frontiera din Sighetul Marmației au descoperit, in timpul unui control de rutina, in geanta unei refugiate ucrainence, o arma și […] The post Refugiata din Ucraina, prinsa la vama din Sighetu Marmației cu un pistol și muniție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire șocanta in Sighetu Marmației! Politistii de frontiera au oprit-o pe o femeie din Ucraina, care incerca sa vina in Romania. Oamenii legii au gasit in geanta femeii o arma si munitie. Iata ce le-a spus ucraineanca polițiștilor și ce se va intampla cu ea!

- Romania trimite ambasadori in Ucraina și Republica Moldova, foștii demnitari fiind retrași pe 4 februarie, inainte de izbucnirea razboiului in Ucraina. La Kiev este acreditat Alexandru Victor Micula, fost secretar de stat MAE și ambasador in alte state, iar la Chișinau este numit Cristian-Leon Țurcanu,…

- O refugiata ucraineanca, aflata acum in Marea Britanie, și-a recunoscut obiectele din casa ei din Ucraina, intr-o poza publicata dupa ce rușii au facut noi cuceriri in estul țarii, scrie BBC. Alina Koreniuk a spus ca o cutie care apare in poza conține un boiler nou pe care ucraineanca l-a cumparat cu…

- Cozi de kilometri și timpi de aștepare de cate 8 ore pentru camioanele care tranziteaza Romania și trebuie sa ajunga in Ucraina, pe la vama Siret. Pe sensul de intrare in Romania dinspre Ucraina, timpul de asteptare este de doua ore. Poliția și vameșii lucreaza la capacitate maxima, dar spun ca transportatorii…

- Site-ul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC) a fost subiectul unui atac de tip DDoS, fiind repus in functiune sambata dimineata. „Continua seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii…

- Polițiștii de frontiera au depistat, miercuri, patru cetațeni ucraineni care au intrat ilegal in țara, in timpul unui zbor de patrulare cu elicopterul. Ucrainenii au fost observați in zona localitatii de frontiera Dersca, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de stat din Ucraina in Romania.…

- 12 refugiati ucraineni sunt cautati de jandarmi in munti, la altitudine mare, intre Romania si Ucraina. Rudele au sunat la 112, pentru ca nu mai stiu nimic de ei. Potrivit surselor Antena 3, azi-noapte, 12 persoane din Ucraina ar fi incercat sa treaca in Romania pe varful Pop Ivan, care situat la aproximativ…