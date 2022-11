Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de aproximativ 55 de ani, de cetatenie ucraineana, a fost gasita, marți seara, spanzurata la un imobil din Baile Olanesti, unde era cazata. In urma incidentului, polițiștii valceni au deschis dosar penal pentru ucidere de culpa, transmite Agerpres. Politistii au fost sesizati in legatura cu…

- O femeie din Ucraina a fost gasita marți seara spanzurata intr-o unitate de cazare din Baile Olanești, județul Valcea, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- O tanara de 36 de ani a fost gasita moarta, in noaptea de joi spre vineri, in locuinta sa din Navodari, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Autoritatile au fost alertate dupa ce femeia nu a mai putut fi contactata de cateva zile. Fii la curent cu cele mai…

- O racheta antigrindina s-a prabusit, joi, pe un teren agricol din comuna Lungesti, nefiind inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Potrivit Sky News, Moscova a trimis Iranului, in luna august anul acesta, suma de 140 milioane de euro cash și mai multe arme occidentale in schimbul dronelor utilizate in ultimele cateva saptamani in Ucraina. Presa britanica a relatat și ea ca Rusia a cheltuit 140 milioane de euro, trimiși par avion…

- Polițiștii au efectuat douazeci de perchezitii in mai multe localitați din Botoșani, la persoane banuite de contrabanda, acțiune in urma careia si peste 35.000 de pachete de tigarete au fost confiscate, iar doua persoane au fost reținute, a anunțat sambata Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit…

- Vladimir Putin „a fost impins” de separatistii pro-rusi din Donbas, de presa si de poporul rus sa declanseze razboiul din Ucraina, a declarat joi seara la televiziunea italiana fostul premier si lider al partidului de centru-dreapta Forza Italia, Silvio Berlusconi, scrie Reuters.

- Artistul Roger Waters i-a scris soției lui Vladimir Zelenski, Olena Zelenska, și spune ca doar președintele poate opri razboiul. „Oamenii ca mine și ca tine doresc de fapt pace in Ucraina”, ii spune artistul Olenei, amintindu-i ca Vladimir a caștigat preș