- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, un refugiat ucrainean in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului…

- Un transportor de tancuri care se indrepta catre Ucraina a fost implicat intr-un incident in trafic pe o șosea din Romania. Transportorul cu gabarit depașit a ieșit in afara parții carosabile, șoseaua fiind ingusta, dar din fericire nimeni nu a fost ranit, iar dupa cateva ore traficul a fost reluat. …

- Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat…

- Minskul este gata sa permita tranzitul graului ucrainean catre porturile de la Marea Baltica prin Belarus, daca i se va permite sa expedieze marfuri belaruse din aceste porturi, a anunțat, vineri, Alexander Lukașenko, citat de agenția de presa belarusa Belta, preluata de Reuters. Ucraina, un important…

- Un inalt oficial de securitate din Ucraina spune ca Vladimir Putin ar fi fost ținta unei tentative de asasinat. Kirilo Budanov, șeful direcției serviciilor de informații din cadrul Ministerului Apararii ucrainean, a declarat pentru o publicație locala din Ucraina ca tentativa a avut loc dupa inceputul…

- Economia Romaniei ar urma sa incetineasca la 2,6% in 2022, dupa o creștere robusta in 2021, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile, iar razboiul din Ucraina afecteaza increderea in economie, lanturile de aprovizionare si investitiile, se arata in previziunile economice de primavara, publicate…

- Administrația de la Kremlin a informat MAE Roman ca a decis declararea ca personae non gratae 10 persoane care activeaza in cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova, ca raspuns la declararea personae non gratae de catre Romania, la 5 aprilie 2022, a 10 persoane care activau in cadrul Ambasadei Federației…