- ■ alti 73 de ucrainieni au ajuns in Neamt, fiind cazati si la Colegiul Danubiana si Colegiul Miron Costin ■ un transport umanitar a plecat spre Ucraina, prin Vama Siret ■ se pot face in continuare donatii ■ Inca un transport umanitar a plecat, pe 28 februarie 2022, din Piatra Neamt, prin Vama Siret,…

- Aseara, 28 februarie, in jurul orei 23,00, un nou transport cu refugiati de la Vama Siret a ajuns in Neamt. De aceasta data este vorba despre 60 de tineri indieni care studiau in capitala Ucrainei si care incearca sa ajunga acasa. 27 dintre acestia au fost cazati la Colegiul Tehnic Danubiana si 32 de…

- Refugees.ro cat si Dopomoha.ro sunt realizate pro-bono. IT-istii romani s-au alaturat din primele zile de dupa atacul Federatiei Ruse lansat asupra Ucrainei in efortul de ajutorare a refugiatilor din aceasta tara. Ei sunt cei care, prin solutiile informatice pe care le-au creat extrem de repede, au…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, ascunse intr-un autocar, sute de produse care purtau insemnele unor marci cunoscute și care prezentau suspiciuni de contrafacere. Bunurile, estimate la o valoare de 75.000 lei, aparțineau unui cetațean roman, pasager al mijlocului de transport. In cursul…

- Fost senator și vicepeședinte al Consiliului Județean Neamț, Dan Manoliu a fost condamnat dupa ce in anul 2015 a accidentat mortal un biciclist in localitatea Baratca, pe drumul dintre Roman și Piatra Neamț. Vicepresedinte al Consiliului Judetean Neamt la acea vreme, Dan Manoliu, a provocat un accidental…

- Un șofer roman de TIR și-a pierdut viața intr-un accident rutier cumplit, in Marea Britanie. Barbatul, in varsta de 32 de ani, conducea pe autostrada M74, cand a pierdut controlul volanului din cauza vantului puternic și ajuns pe contrasens, unde a fost izbit de un alt autovehicul, scrie Observatornews…

- Alex Dincof (22 de ani), unul dintre cei mai buni jucatori de CS:GO, a fost gasit mort in orașul Rostov, dupa ce baiatul mersese pana in Rusia pentru a-și vizita iubita. Tragedia s-a petrecut pe 3 ianuarie cand Alex sau „Fusion” cum era cunoscut in lumea lumea e-sportului, a mers la Rostov pentru a-și…

- Dupa incheierea concursului pentru conducerile școlilor, in Neamț au ramas neocupate funcțiile din 47 de școli, licee, cluburi sportive, centre de educație incluziva. Au fost scoase la concurs 192 de funcții, din care 135 de directori – 33 nefiind ocupate – și 57 de directori adjuncți – 17 sunt vacante…