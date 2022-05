PNRR-ul conceput de Guvernul Cițu baga Romania in faliment energetic. Jaloanele asumate prevad scoaterea din sistem a 3.780 de MW pana in 2025, fara a pune absolut nimic in loc, și a unui total de 4.920 MW pana in 2029. Mai mult, in 2025, pe o perioada de doi ani, se inchide și reactorul 1 […] The post Reformele romanești din PNRR. Dispar 5.000 de MW din sistemul energetic național first appeared on Ziarul National .