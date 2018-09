Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.055 locuri de munca, in data de 12 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 3.938,…

- Odata cu inceperea cursurilor in unitatile de invatamant din municipiul Iasi, creste numarul persoanelor care circula cu mijloacele de transport in comun si care asteapta in statii sosirea acestora. Iata cateva recomandari menite sa va tina la distanta de hotii din buzunare, genti si posete, care pot…

- Sistemul medical privat s-a dezvoltat complementar celui de stat si ne propunem sa venim intotdeauna in sprijinul populatiei, cu servicii medicale de calitate, accesibile in timp util, ceea ce inseamna si plasarea in proximitate. Balanta se inclina in acest mod cu precadere datorita cabinetelor de medicina…

- Duminica, 15 iulie, PMP și-a lansat candidatul la primaria Bradu. Este vorba despre Marinica Stan, profesor universitar, doctor inginer in Mecanica tehnica si vibratii mecanice. Alaturi de președintele PMP Argeș, Catalin Bulf și zeci de membri ai partidului, prezent la eveniment a fost și Eugen Tomac,…

- Dezvaluire exploziva pe surse! Se complica situația in 'casa' ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan! O funcție-cheie este lasata la voia unui singur om.Ce s-a intamplat? Singurul om care s-a inscris la concursul pentru ocuparea acestui post important a... Citește AICI despre ce funcție-CHEIE este…

- Politistii s-au deplasat la locuinta unui barbat din localitatea Ivesti, acesta fiind retinut si incarcerat apoi in Penitenciarul de Maxima Siguranta de la Galati pentru evaziune fiscala.

- Ploile torențiale cazute in ultimele 24 de ore pe fondul avertizarii meteo de tip Cod portocaliu au condus la unele blocaje pe drumurile naționale din zona Moldovei. Situații mai deosebite s-au inregistrat in județele Neamț, Vrancea și Bacau, acestea fiind monitorizate insa atent de echipele DRDP Iași,…