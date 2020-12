Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria in continuare nu poate accepta clauza care conditioneaza bugetul si fondul de recuperare dupa coronavirus ale Uniunii Europene de respectarea statului de drept, a declarat vineri premierul Viktor Orban, adaugand ca cele doua chestiuni ar trebuie abordate separat, relateaza Reuters. El a respins…

- Comisia Europeana intentioneaza sa excluda Ungaria si Polonia din Planul Uniunii Europene de relansare economica post-pandemie, daca nu se va ajunge la o solutie de compromis la nivelul celor 27 de state membre cu ocazia summitului Consiliului European, programat saptamana viitoare, afirma surse…

- Comisia Europeana studiaza deja diferite optiuni pentru a activa fondul de redresare post-pandemie fara Polonia si Ungaria, daca aceste tari nu-si ridica in zilele urmatoare veto-ul asupra acestui plan pe care l-au blocat - impreuna cu bugetul plurianual al UE - pentru a se opune conditionarii accesarii…

- Comisia Europeana a transmis vineri noi atentionari Poloniei si Ungariei in cadrul procedurilor de infringement. In cazul Varsoviei pentru legea privind noul regim disciplinar al judecatorilor, iar in cazul Budapestei pentru noile reguli privind azilul pentru migranti aplicate de

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a reactionat dupa ce premierul Ludovic Orban a criticat CCR. "Nu e nimic nou, demult se intampla lucrul acesta in Romania, desi Comisia de la Venetia a atras atentia. Nu se poate intr-un stat de drept sa critici CCR. Este totusi…

- Polonia se opune ferm ”santajului” Bruxellesului si ar putea sa se opuna prin veto bugetului si planului de salvare europene, respingand orice legatura intre acordarea unor fonduri europene si respectarea statului de drept, a anuntat marti vicepremierul conservator Jaroslaw Kaczynski, relateaza AFP.”Daca…

- ”Daca amenintarile si santajul sunt mentinute, noi vom apara ferm interesele vitale ale Poloniei. Veto. Non possumus”, a declarat liderul de facto al Poloniei conservatoare, intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Polska Codziennie, care urmeaza sa fie publicat miercuri si din care niezalezna.pl…

- Cel mai influent politician din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), va deveni foarte probabil vicepremier, intr-o incercare de a pune capat tensiunilor din interiorul majoritatii guvernamentale, transmite joi dpa, potrivit Agerpres.''Totul…