- Premierul ungar a declarat ca, atat timp cat se afla la putere, Ungaria nu va intra in razboi cu Rusia. Viktor Orban a facut o noua declarație cu privire la razboiul din Ucraina. In special, el a facut apel la Ucraina sa inceapa discuții de pace cu Rusia pentru incetarea focului. Orban a declarat ca…

- Consiliul Afaceri Generale al UE, care se reunește la data de 30 mai 2023, va face face audieri privind statul de drept in Ungaria și in Polonia. Consiliul Afaceri Generale are suspiciunea ca exista un risc clar de incalcare grava de catre Ungaria a valorilor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana.…

- Țarile occidentale, inclusiv Uniunea Europeana și Statele Unite, trebuie sa ajunga la un acord cu Rusia cu privire la viitoarea arhitectura de securitate europeana. Premierul ungar Viktor Orban a facut aceasta afirmație marți, in cadrul Forumului Economic din Qatar, la Doha. "Avem nevoie de un acord…

- Premierul maghiar face din nou nota discordanta in privința politicii externe a Guvernului pe care il coinduce. Statele Unite ale Americii (SUA) sunt „prietenul si aliatul nostru”, dar Ungaria „nu le va permite sa o forteze sa se implice in razboiul” din Ucraina, a declarat vineri premierul ungar Viktor…

- Premierul ungar Viktor Orban este dependent de banii și gazele rusești pentru a se menține la putere. De aceea, el face totul pentru a se asigura ca acestea curg neintrerupt. Dmytro Tuzhanskyi, director al Central European Strategy Institute și fondator al proiectului Re: Open Ukraine. “Pietatea fața…

- Premierul suedez Ulf Kristersson a anuntat ii va cere omologului sau ungar, Viktor Orban, explicatii pentru aprobarea in parlamentul de la Budapesta a primirii in NATO a Finlandei, dar nu si a Suediei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron il primeste luni seara la Paris pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru a-i vorbi despre importanta "unitatii tarilor europene" in fata agresiunii ruse din Ucraina, dar si despre "valorile europene" si statul de drept, in conditiile in care interlocutorului sau…

- Viktor Orban i-a facut o surpriza lui Laszlo Boloni in ziua in care antrenorul lui Metz a implinit 70 de ani. Premierul guvernului Ungariei i-a transmis un o scrisoare in care l-a felicitat pe jucatorul care in anul 1986 a caștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, iar in anul 2000 a fost numit selecționerul…