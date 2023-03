Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, cu privire la pensiile speciale, ca se asteapta ca proiectul ce va fi inaintat de Guvern sa vizeze un sistem de pensii corect, echitabil si sustenabil. Jurnalist: Se discuta, domnule Președinte, in aceasta perioada, in țara și la nivel european, despre pensiile…

- Ministrul Finanțelor - Adrian Caciu anunța ca Romania are bani pentru a plati pensiile speciale dupa ce a fost intrebat daca acestea vor fi platite in continuare din bugetul de stat.„Reforma fiscala este jalon in PNRR. Și daca nu facem aceste reforme pe care ni le-am asumat , o sa derapam de la acest…

- Ministerul Muncii a adaugat ca elaborarea actului normativ a urmarit respectarea unor principii precum: „- sectoarele de activitate trebuie sa fie distincte din punct de vedere al domeniului de activitate si omogene din punct de vedere al structurii lor; – criteriul de baza pentru definirea sectoarelor…

- Pentru corecta informare a opiniei publice, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a ținut sa aduca o serie de precizari, din care reiese ca a doua solicitare de plata nu este in niciun pericol, iar evaluarea documentației transmise spre validare urmeaza parcursul procedural firesc prevazut…

- ”Plata numarul 2 din Planul National de Redresare si Rezilienta, aproximativ 3 miliade euro pentru Romania, nu este blocata”, a declarat, sambata, Sigfried Muresan, in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. Muresan a explicat ca 22 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au avut Planurile…

- “Sunt patru modificari principale pe care va trebui sa le operam in Planul National de Redresare si Rezilienta. Prima modificare este cea determinata de reducerea grantului alocat Romaniei pentru ca datorita cresterii economice pe care am avut-o in anul 2021 fata de anul 2020, trebuie sa reducem bugetul…