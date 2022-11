Reforma pensiilor speciale. Noile criterii în cazul diplomaților și funcționarilor parlamentari Criteriile de acordare a pensiilor speciale s-ar putea schimba curand pentru toate categoriile beneficiare, Guvernul recunoscand ca exista deja un grup de lucru care analizeaza modificarile. In exclusivitate, Puterea.ro v-a prezentat ce decizii sunt luate in calzul in cazul militarilor, polițiștilor și aviatorilor. In continuare, prezentam ce i-ar putea aștepta pe funcționarii publici parlamentari și membrii Corpului diplomatic. Conform unor surse din Ministerul Muncii, in prezent exista in lucru un „Proiect de Ordonanța de Urgența privind reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, cu respectare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

