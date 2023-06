Reforma PENSIILOR SPECIALE | Marius Budăi: „Să nu mai dăm posibilitatea unor abuzuri legale” „E o chestiune care este in dinamica din ce in ce mai accelerata in ultima perioada, pentru ca trebuie sa inchidem aceasta lege. Și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, atunci cand era și președinte la Camera Deputaților, a spus foarte clar ca pana la sfarșit de sesiune parlamentara trebuie sa inchidem aceste aspecte.Eu am spus tot timpul ca pensiile militare nu sunt pensii speciale. Spun tot timpul ca sunt indemnizații și pensii stabilite in baza unei legi speciale. Pensii speciale nu exista, dar se regasesc in PNRR-ul Romaniei, pentru ca, nu e așa, l-au lucrat niște profesioniști...”, a declarat,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bun exemplu ca PSD se pregatește intens de alegerile de anul viitor inainte ca Marcel Ciolacu sa preia mandatul de premier sunt pensiile speciale și legea depusa acum urgent de PSD, deși exista un act normativ asemanator introdus de USR de aproape un an de zile. Social democrații au pierdut…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca legea pensiilor speciale ar trebui sa se aplice și pentru pensiile care sunt in plata, altfel nu poate fi vorba de o reforma, informeaza Agerpres.

- Partidele din coaliția de guvernare s-au angajat sa reformeze sistemul pensiilor speciale, dar și sa elimine pensiile parlamentarilor sau ale primarilor. Ambele promisiuni nu au fost respectate, deși termenele au fost depașite. Surse din coaliție au declarat pentru Libertatea ca exista „șanse foarte…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, și Marius Budai, ministrul Muncii, se vor afla, marți, la Bruxelles pentru a relua discutiile cu Comisia Europeana pe tema pensiilor speciale. ”Suntem o echipa guvernamentala si trebuie sa mergem impreuna si participam impreuna, va confirm…

- Ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, Marcel Boloș, va merge impreuna cu ministrul Muncii, Marius Budai, la Bruxelles, pentru negocieri in cadrul PNRR, in privința pensiilor speciale.„Suntem o echipa guvernamentala și trebuie sa mergem impreuna și participam impreuna, va confirm acest…

- „Studiul este in analiza la Ministerul Muncii si am convenit in coalitie ca, in momentul in care se va finaliza, vom avea concluziile de la Ministerul Muncii sa poata sa fie prezentate si sa luam o decizie in coalitie”, a afirmat Nicolae Ciuca, joi, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale au precizat…

- Presedintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus miercuri seara, la Romania TV, ca obiectivul sau este legea pensiilor speciale si ca a discutat cu ministrul Muncii, Marius Budai, sa vina de la Bruxelles cu ultimele lamuriri privind aceasta lege. Ciolacu a explicat ca isi doreste ca legea pensiilor…

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca angajarea raspunderii pentru reforma pensiilor speciale este ultima soluție pe care o ia in calcul, in timp ce Marcel Ciolacu spune ca vrea iși asume acest demers daca ajunge la Palatul Victoria. Luni, intr-o reuniune la Parlament, unii lideri liberali l-au luat in…