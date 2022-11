Stiri pe aceeasi tema

- Avem in exclusivitate toate datele din legea pensiilor speciale. Potrivit surselor citate de jurnalistul Digi24 Anca Orheian, schimbarile vor fi facute etapizat, pe o perioada de 10 ani, si presupun cresterea varstei de pensionare, dar si reducerea cuantumului pensiilor, in raport cu veniturile brute.…

- Liderul PSD susține ca Guvernul nu va da peste noapte o ordonanța de urgența privind pensiile speciale sau modificarile de pensionare ale angajaților din armata, poliție, jandarmerie sau a magistraților.

- Ionuț Stroe – purtatorul de cuvant al PNL spune ca termenul pe care il avem prin PNRR pentru a rezolva problema pensiilor speciale il putem indeplini pana in 31 decembrie. Totuși, important este ca ni se ofera si flexibilitate sa nu mai stam blocati intr-un plafon de 9,4 procente, considera liberalul.…

- Magistrații incep disputa cu Puterea pe tema reformei sistemului de pensii, care le-ar putea aduce la retragere venituri cu aproape 20% mai mici. Una dintre amenințari e plecarea in masa din sistem. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Haideti sa avem proprietatea termenilor! Ati spus dvs. de un actual coleg de coalitie care desfiinta in 30 de zile (pensiile speciale – n.r.). Oare cate de 30 de zile au trecut de atunci si pana acum? (...) Vreau sa va spun un lucru: stabilim foarte clar ca nu au facut nimic, ca nu au putut sa faca,…

- Chestiunea „pensiilor speciale” se menține in atenția oficialilor de la București. Marius Budai, ministrul social-democrat al Muncii, a anunțat ca specialiștii de la Banca Mondiala au trimis raspunsurile ce vizeaza reforma pensiilor. „Specialiștii Bancii Mondiale ne-au livrat Raportul in ceea ce privește…

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale, motivand acest lucru prin faptul ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a vorbit despre jaloanele din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNNR) care vizeaza pensiile, precizand ca se impune o regandire a acestora. „Avem doua jaloane pe ceea ce inseamna pensiile și sistemul de pensii. Un prim jalon, care este la sfarșitul…