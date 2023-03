Stiri pe aceeasi tema

- El precizeaza ca in cazul pensiilor militare, ”daca va fi cazul, probabil impreuna cu experții Bancii Mondiale, se va gasi o formula pentru ca sa facem dovada cerinței de contributivitate”.„Aveam acest termen pana la sfarșitul anului trecut (pentru legea pensiilor speciale-n.r.), dar așa cum domnul…

- Exista timp suficient pentru ca forma finala a legii pensiilor speciale sa fie in acord cu conținutul jalonului din PNRR, a declarat vineri la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Potrivit acestuia, pana la sfarșitul semestrului I, in luna iunie, Romania trebuie sa adopte…

- Marcel Boloș a afirmat ca daca nu se ajunge la un compromis cu UE, in privința Jalonului 215, din PNRR, atunci Romania va avea de platit de ordinul sutelor de milioane de euro. „Pot sa va confirm continutul jalonului 215 din PNRR pe care il stiu pe de rost si care spune doua lucruri esentiale pentru…

- „Pot sa va confirm continutul jalonului 215 din PNRR pe care il stiu pe de rost si care spune doua lucruri esentiale pentru pensiile speciale. Prima conditie de sustenabilitate, adica sa generam prin proiectul de lege privind pensiile speciale cheltuieli pe care le putem sustine pe termen lung din bugetul…

- „Pot sa va confirm continutul jalonului 215 din PNRR pe care il stiu pe de rost si care spune doua lucruri esentiale pentru pensiile speciale. Prima conditie de sustenabilitate, adica sa generam prin proiectul de lege privind pensiile speciale cheltuieli pe care le putem sustine pe termen lung din bugetul…

- Tema pensiilor militare merita analizata in mod transparent, iar societatea romaneasca trebuie sa ințeleaga „cata securitate iși dorește”, susține fostul ministru al Apararii Vasile Dincu.

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a venit cu o serie de clarificari privind a doua cerere de plata PNRR si pensii speciale si a precizat ca nu a fost amanata incasarea celei de-a doua transe a Planului de Redresare si Rezilienta, cererea de plata numarul doi fiind inca in stadiul de evaluare…