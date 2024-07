Reforma pensiilor și impactul asupra pensionarilor: noi informații și recalculări Noua legislație privind pensiile, ce va intra in vigoare incepand cu data de 1 septembrie 2024, aduce cu sine noi informații pentru persoanele in varsta. „Modelul deciziei de pensionare a fost prezentat la Antena 3 CNN. Un secretar de stat din Ministerul Muncii a explicat cum trebuie citit documentul”, a declarat oficialul. Acesta este documentul […] The post Reforma pensiilor și impactul asupra pensionarilor: noi informații și recalculari appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modelul deciziei de pensionare dupa recalculare - documentul prin care seniorii vor afla daca primesc sau nu bani in plus - a fost prezentat vineri, la Antena 3 CNN. Felul in care trebuie citit și interpretat documentul.

- Ministerul Muncii a inceput procesul de recalculare a pensiilor, conform noilor reglementari. Avem in exclusivitate modelul deciziei de recalculare care urmeaza sa fie trimisa pensionarilor. Ce se intampla, de fapt, cu deciziile de recalculare a pensiilor. Cand vor primi seniorii fluturașii de la poșta.…

- Deciziile de recalculare a pensiilor vor fi distribuite de Posta Romana, a anuntat Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), intr-o postare publicata, la sfarșitul saptamanii trecute, pe pagina oficiala de Facebook. „Reforma sistemului public de pensii mai face un pas si trece in faza de organizare…

- Reforma sistemului public de pensii mai face un pas si trece in faza de organizare logistica astfel incat toti pensionarii sa beneficieze, in termenul asumat, de prevederile Legii nr. 360 2023.Potrivit Ministerului Muncii in acest sens, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, ca PostaRomana…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut recent o declarație care zguduie din temelii increderea deja șubreda a publicului in instituțiile statului roman. Joi seara, intr-o intervenție la Antena 3, Ciolacu a subliniat ca dosarele de corupție care implica figuri de rang inalt din serviciile de informații – cazuri…

- Romania este cunoscuta pentru peisajele sale pitorești și istoria tumultoasa, dar ascunsa in umbra exista o alta poveste fascinanta – afacerile fabuloase ale pensionarilor speciali retrași din Serviciul Roman de Informații (SRI). Aceste afaceri, caracterizate prin rate de profit uimitoare, dezvaluie…

- Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu da asigurari ca pensiile aferente lunii mai se platesc inainte de Paște. Acest lucru a devenit posibil in contextul in care, la solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a inițiat un proiect de Hotarare de Guvern și un…

- Apar noi detalii in cazul uciderii Mirelei Bitfoi, femeia care a fost gasita tranșata și aruncata pe un camp, in apropiere de A1. Criminalul turc s-a intalnit cu sora victimei, la cateva zile de comiterea faptei, relateaza Antena 3.Suspectul principal in cazul uciderii Mirelei Bitfoi, Abdulkadir Cam,…