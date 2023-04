Reforma pensiilor se amână pentru iunie! Care este situația actuală? Romanii platesc sume destul de mari din venituri pentru a-și asigura pensiile batranețe. Totuși, calculele facute pe legislația din acest moment, ne spun ca pensiile nu sunt deloc satisfacatoare. Pensia in Romania a ramas un cartof fierbinte pentru politicieni. Aceștia promit, inclusiv prin PNRR, o reformare a sistemului de pensii. Coaliția are doua mari reforme de finalizat anul acesta: reforma sistemului general de pensii și cea a pensiilor speciale. Conform surselor politice, cele doua legi vor fi prezentate impreuna abia in luna iunie. Reforma sistemului general de pensii are in vedere o noua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

