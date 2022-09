Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul a afirmat ca termenul pentru reforma legii pensiilor speciale este 31 decembrie 2022, la sfarsitul acestui an. ”Au existat discutii la nivelul Guvernului si in coalitie, pe aceasta tema, s-a exprimat punctul de vedere cu privire la faptul ca avem un jalon care are un continut care prveste…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca schimbarile climatice reprezinta una dintre cele mai mari provocari ale omenirii la nivel global si a aratat ca in Romania cea mai importanta si ambitioasa actiune climatica pana in 2030 o reprezinta setul de masuri…

- Florin Cițu, fost premier și fost președinte PNL, a declarat miercuri, pentru B1 TV, ca Romania are la dispoziție 30 de miliarde de euro gratis, prin PNRR. Dar trebuie sa faca niște reforme care nu-i sunt doar utile, ci absolut vitale: reforma pensiilor, a salarizarii și a administrației publice.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, liberalul Marcel Bolos, a declarat, joi, la Iasi, despre posibilitatea ruperii coalitiei PNL-PSD, ca Romania nu-si permite luxul de a se confrunta cu instabilitate politica, el adaugand ca nu vede o alternativa pentru actuala guvernare. Fii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca jalonul legat de legea avertizorilor de integritate din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este in proces de validare cu Comisia Europeana, precizand ca aceasta problema trebuie lamurita pana in luna octombrie,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca termenul limita pentru jalonul din Planul National de Redresare si Rezilienta privind pensiile speciale este luna decembrie si sustine ca pana atunci aceasta problema trebuie reglementata. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Comisia Europeana a cerut oficial Romaniei sa includa și pensiile militare in reforma sistemului de pensii, care se va baza pe principiul contributivitații, potrivit unor surse guvernamentale citate de Economedia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca Romania are multe motive de a renegocia Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), el subliniind ca este nevoie de argumente aduse Comisiei Europene pentru ca aceasta sa accepte schimbarea termenilor agreati in Plan.…