Reforma pensiilor anunţată de Emmanuel Macron are un susţinător neaşteptat: Elon Musk “Varsta de pensionare de 62 de ani a fost stabilita cand speranta de viata era mult mai mica. Este imposibil ca un numar mic de lucratori sa sustina un numar masiv de pensionari”, a aratat Elon Musk intr-un tweet apreciat de 63.000 de utilizatori si distribuit de aproape 4.000 de ori. Guvernul francez vrea sa majoreze varsta de pensionare de la 62 la 64 de ani, cu un stagiu de cotizare marit la 43 de ani. Varsta de pensionare de 62 de ani fusese introdusa in 2010, in timpul presedintelui Nicolas Sarkozy. De atunci, speranta de viata a crescut foarte putin in Franta, spre deosebire de ceea ce sustine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

