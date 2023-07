Stiri pe aceeasi tema

- Pretul global al cerealelor ar putea creste cu pana la 15%, dupa ce Rusia s-a retras dintr-un acord international care permitea Ucrainei sa isi exporte in siguranta cerealele prin porturile sale de la Marea Neagra, a declarat economistul sef de la Fondul Monetar International, Pierre-Olivier Gourinchas,…

- Loviturile rusesti asupra zonelor portuare ucrainene au continuat joi, dupa ce Rusia a avertizat in ajun ca navele care se indreapta spre porturile ucrainene din Marea Neagra ar putea fi considerate tinte militare, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Pe masura ce au crescut ingrijorarile legate…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Livrarile de petrol rusesc in India au atins nivelul record de aproximativ 1,95 milioane de barili pe zi (bpd) in luna mai, in timp ce importurile din Irak si Arabia Saudita au scazut, arata datele publicate de surse din industrie, analizate de Reuters, informeaza Agerpres.India, al treilea mare…

- Regatul Unit a adoptat luni o noua legislatie care permite extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei, pana cand aceasta din urma va plati Ucrainei reparatii de razboi, relateaza agentiile Reuters si EFE, preluate de Agerpres.

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters.

- Un incendiu major a izbucnit miercuri dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea unui pod crucial care leaga Rusia continentala de Crimeea, a declarat un oficial rus, la cateva zile dupa ce Moscova a acuzat Ucraina pentru un atac care a incendiat un depozit de petrol din Sevastopol, informeaza…

- Israelienii au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, inainte de deschiderea, luni, a sesiunii parlamentare, noteaza AFP, citat de Agerpres.De la anuntarea proiectului de reforma la inceputul lui ianuarie, zeci…