Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia premierului israelian Benjamin Netanyahu a plonjat luni in haos, dupa ce protestele masive din timpul noptii, dupa demiterea ministrului apararii, au sporit presiunea asupra guvernului pentru a opri planurile controversate de revizuire a sistemului judiciar al tarii, relateaza Reuters si presa…

- Președintele israelian Isaac Herzog a indemnat luni guvernul sa opreasca revizuirea judiciara aspru contestata, la o zi dupa ce premierul Benjamin Netanyahu și-a demis ministrul apararii pentru ca s-a opus acestei masuri, ceea ce a declanșat proteste de strada in masa."De dragul unitații poporului…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, a cerut, sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara al guvernului, in contextul in care zeci de mii de israelieni continua sa manifeste la Tel Aviv impotriva acestui proiect controversat, informeaza AFP, citat de news.ro.In fiecare…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut duminica premierului Benjamin Netanyahu un compromis cu privire la reforma controversata a sistemului de justitie din Israel, conform unui comunicat al Casei Albe, scrie Agerpres.Intr-o convorbire telefonica cu premierul israelian, Joe Biden a subliniat,…

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri…

- Rusia a avertizat miercuri Israelul impotriva oricaror eventuale livrari de arme catre Ucraina, dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca va 'examina aceasta problema', relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cabinetul pentru securitate al Israelului a aprobat o serie de masuri, ca reactie a impuscarii mortale de vineri a sapte israelieni in Ierusalimul de Est de catre un barbat inarmat, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cateva zeci de mii de israelieni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a-si exprima dezacordul fata de politicile coalitiei guvernamentale a premierului Benjamin Netanyahu si temerile privind riscul unui derapaj antidemocratic, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu…