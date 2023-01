Stiri pe aceeasi tema

- Trei lideri ai mafiei siciliene cunoscute sub numele de Cosa Nostra urmeaza sa fie eliberati in urma reformei judiciare de anul trecut din Italia, au declarat joi agentiei ANSA surse judiciare din Palermo.

- Cei șase studenți care acum trei ani au snopit in bataie doi tineri in Parcul Catedralei din centrul Capitalei au fost eliberați din sala de judecata. O hotarare in acest sens a fost pronunțata zilele trecute de magistrații Judecatoriei Chișinau, informeaza Deschide.md și Echipa.md . Fapta a fost comisa…

- INGENIOS… DEGEABA!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova, care intenționa sa transporte in R. Moldova un autoturism marca Rover dezmembrat, care figureaza in bazele de date ca fiind…

- Peste 25 de tone de deseuri constand in anvelope, mobilier, panouri solare, electrocasnice, imbracaminte si incaltaminte, toate uzate, au fost oprite la intrarea in Romania, la punctele de trecere a frontierei din vestul tarii. Deseurile veneau din tari precum Germania, Italia sau Austria, transmite…

- Romania, groapa de gunoi a Europei: Zeci de tone de deseuri aduse din Italia, oprite la granița de comisarii Garzii de Mediu Romania, groapa de gunoi a Europei: Zeci de tone de deseuri aduse din Italia, oprite la granița de comisarii Garzii de Mediu Comisarii Garzii de Mediu au blocat la intrarea in…

- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…

- Noul guvern al Italiei a amanat luni aplicarea unei reforme a justiției, necesara pentru a obține fondurile europene post-pandemie, și a eliminat obligația de a se vacina anti-COVID-19 pentru lucratorii din domeniul sanatații, relateaza Reuters. De asemenea, s-au facut propuneri oficiale pentru anularea…

- Gigantul american de comert electronic Amazon a depus plangeri in justitia din Italia si Spania, in timp ce isi intensifica eforturile la nivel global pentru a inchide brokerii falsi de recenzii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…