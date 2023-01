Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Nicolae Ciuca a decis atestarea oficiala a 35 de localitați ca stațiuni turistice de interes local, cinci dintre acestea fiind din județul Cluj, in cadrul unui act normativ prin care s-a decis și modificarea art. 2 și anexei nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor…

- Anul 2023 se preconizeaza a fi o perioada plina de provocari, criza energiei continua sa afecteze Europa, nivelul inflatiei se va mentine ridicat pana in 2024, iar scenariul unei recesiuni economice pare iminent, arata o analiza a unuia dintre cei mai mari furnizori de schimb valutar si plati internationale…

- Digi Communication, singurul operator de telecomunicatii care a lasat preturile din acest an nemodificate, ar putea creste anul viitor tarifele pentru serviciile sale, respectiv telefonie mobila, cablu TV si internet fix. Compania estimeaza ca va incheia anul cu afaceri de 1,5 miliarde de euro, in…

- Economistul Nouriel Roubini a susținut ca economia mondiala se va confrunta cu „mama tuturor crizelor”. Barbatul a spus ca acest lucru se va intampla din cauza exploziei deficitelor și imprumuturilor. „Profetul crizei” a mai adaugat ca sectorul privat va fi foarte afectat pentru ca in mulțimea de datorii…

- Peste 40 de companii din județul Maramureș și din Ungheni – Republica Moldova, care activeaza in domeniul agriculturii, IT, fabricarea de confecții metalice, in comerțul cu materiale de construcții, in turism, publicitate și sport au participat azi, in Baia Mare, la Centrul de Instruire și Marketing…

- „E doar o prima impresie ca nu se resimte in buzunarul romanilor creșterea economica”, da asigurari premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Contribuția de cogenerare a fost taiata dramatic de ANRE pana aproape de zero, de la 1 noiembrie. Astfel, astfel facturile la energie electrica vor scadea din aceasta luna. Una dintre componentele facturii de curent, și anume contribuția pentru cogenerare, scade dramatic, pana aproape de dispariție,…

- Cea de-a doua rectificare bugetara din acest an se va baza pe o creștere economica de 4,6%. Comisia Naționala de Strategie și prognoza a emis noile estimari pentru ca Ministerul Finanțelor sa vina cu noile date bugetare. E posibil ca pe acestea sa se bazeze și bugetul pe 2023.