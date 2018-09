Reforma drepturilor de autor. Reacție fulminantă a lui Luigi Di Maio Unda verde data de Parlamentul European pentru reforma in domeniul drepturilor de autor 'este o rusine', a denuntat miercuri Luigi Di Maio, vicepremier al Italiei si lider al Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), informeaza AFP. 'Parlamentul European a introdus cenzura asupra continuturilor utilizatorilor de internet. Intram oficial intr-un scenariu de tip Big Brother al lui Orwell', a notat Di Maio pe pagina sa de Facebook. 'Sub pretextul acestei reforme in domeniul drepturilor de autor, Parlamentul European a legalizat cenzura preventiva', a adaugat el. M5S si liderul sau sunt convinsi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

