- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca iși va asuma raspunderea in Parlament pentru pachetul de reforma in fiscalitate și administrația publica.„Avem nevoie de o Romanie decenta și echitabila pentru toți. Pentru asta, trebuie sa oprim debandada bugetara! Trebuie…

- UPDATE Liderii Coalitiei de guvernare au agreat intr-o intalnire care a avut loc, luni, la Palatul Victoria, propunerea venita din partea liderului PSD, premierul Marcel Ciolacu, privind desfiintarea a 200.000 de posturi bugetare neocupate, au precizat surse oficiale. Totodata, potrivit unor surse politice…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit, la Palatul Victoria , pe omologul sau bulgar, Nikolai Denkov, aflat in vizita de lucru la Bucuresti.Cei doi inalti oficiali vor avea o intrevedere tete-a-tete, care va fi urmata de convorbiri in plenul celor doua delegatii oficiale. La finalul intalnirilor, premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut marti, 20 iunie, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentanții Asociației marilor rețele comerciale din sectorul alimentar. Discuțiile au fost axate pe stabilirea unui mecanism funcțional agreat intre Guvern și mediul privat, pentru reducerea prețului la produse alimentare…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, marți, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației marilor rețele comerciale din sectorul alimentar despre reducerea prețului la produsele alimentare de baza.Discuțiile dintre Marcel Ciolacu și reprezentanții Asociației marilor rețele comerciale au fost…