Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de plata numarul II din PNRR a primit aviz pozitiv din partea Comitetului Economic si Financiar (EFC), acesta fiind ultimul pas necesar pentru plata celor 2,7 miliarde euro, a anuntat, vineri seara, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.„Comitetul Economic si Financiar (EFC) a dat aviz pozitiv…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca obiectivul Romaniei este sa se incadreze in acest an intr-un deficit de 4,4%, in mod contrar ar fi putea fi influentate fondurile europene si implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. „Stim cu totii ca la un moment dat Romania…

- Comisia Europeana a evaluat pozitiv a doua cerere de plata transmisa de Romania in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 3,22 miliarde euro, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), transmite AGERPRES . La sfarsitul anului trecut, Romania a inaintat…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a adus Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) intr-un blocaj major, sustin reprezentantii USR intr-un comunicat de presa. De ce spun asta? Conform USR, „Romania este in intarziere cu depunerea si aprobarea cererilor de plata, nu a depus la timp planul de reducere…