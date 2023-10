Stiri pe aceeasi tema

- Noile modificari la legea pensiilor speciale au trecut azi pe repede inainte de prima Comisie Parlamentara. Noua versiune, dupa criticile Curții Constituționale, este mult mai blanda cu magistrații și nu numai. Impozitarea specialilor crește la 20%. Dar judecatorii și procurorii vor avea pensiile calculate…

- Legea pensiilor speciale va fi finalizata in maximum doua saptamani, a declarat, luni, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, beneficiar de pensie speciala. Recent, premierul Marel Ciolacu a afirmat ca legea trebuie finalizata pana pe data de 1 noiembrie, altfel Romania pierde 1,4 miliarde de euro din PNRR.…

- Romania trebuie sa faca reforma pensiilor speciale, prevazuta in PNRR, fara de care nu putem primi banii din tranșa 3. Premierul și-a luat angajamentul ca țara noastra va depune in timp util cererea de plata sau chiar mai devreme. „Cu cat depunem mai repede, cu atat se ia in analiza cererea de plata…

- "Putem sa nu facem reforma pensiilor speciale? Cum am propus-o acum e o caricatura, ne facem ca facem ceva. Problema Guvernului, a domnului Ciolacu, ca prim-ministru și nu ca fraier de serviciu, cum se autointituleaza dansul, este și de a face reformele necesare", a declarat Stolojan, fost premier,…

- Reforma pensiilor speciale, amanata pentru la toamna. Reforma pensiilor speciale nu va mai fi adoptata luna aceasta. Modificarile la lege, necesare dupa decizia Curții Constituționale, trebuie discutate mai intai cu oficialii de la Bruxelles. Miniștrii pregatesc zilele acestea ultimele amendamente la…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, anunța ca va convoca Biroul Permanent al Senatului pentru a stabili datele unei sesiuni extraordinare in care Legea pensiilor speciale va fi adusa in acord cu solicitarile Curții Constituționale. Un anunț similar a fost facut și de catre Marcel Ciolacu, care a…

- „Vom avea o negociere la Comisia Europeana. In momentul in care eu am intrat cu legea in Parlament și ne-am asumat-o pe coaliție, legile erau cele negociate cu Comisia. Daca se aduc modificari, vom reincepe negocierile cu Comisia. Eu nu discut decizia CCR. Vom intra in Parlament, vom face modificarile…