Reforma agriculturii a ras 100.000 de hectare de livezi

Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, UE nu permite intrarea in spatiul comunitar a carnii de pasare procesata in trei dintre fabricile BRF din Brazilia, care sunt investigate de autoritati pentru ca nu ar fi efectuat testele de siguranta alimentara. Conform informatiilor publicate de Folha de S. Paulo, oficialii europeni…

- Producatorul italian de anvelope Pirelli va construi la Slatina o noua unitate de productie pe un teren de peste 6 hectare. Pentru realizarea investitiei, terenul trebuie introdus in intravilanul Slatinei. Potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie aprobat de Consiliul Local,…

- Fiul fostului Ministru Ioan Avram Mureșan, Dan Mureșan, mort in 2012, a lucrat pentru Cambridge Analytica. Fiul fostului ministru țaranist al Agriculturii, Ioan Avram Mureșan, Dan Mureșan, gasit mort intr-o camera de hotel din Kenya, era angajat al Cambridge Analytica și lucra la campania președintelui…

- Direcția Silvica Arad, prin ocoalele silvice din subordinea acesteia, are in vedere realizarea unor actiuni prin care sa constientizeze populatia cu privire la rolul si importanta padurilor, precum si a unor actiuni care sa dea posibilitatea celor interesati de a se implica in mod activ. Așadar, orice…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill Hogan,…

- Municipalitatea va amenaja o noua zona rezidentiala in Targu Jiu. In acest sens, primaria va prelua de la Ministerul Apararii o suprafata de 40 de hectare de teren care va avea mai multe destinatii. Directorul de Investitii din cadrul institutiei, Raul Chiriac, a declarat: „Avem in perspectiva…

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania sustine mentinerea bugetului…

- Pe rafturile din piete sau hipermarketuri merele romanesti abia fac fata celor din import. Numai din Polonia luam anual mere in valoare de peste 20 de milioane de euro, desi stam bine la capitolul suprafatele cultivate cu meri. In urma cu doi ani tara noastra ocupa locul 2 la nivel european, dupa Polonia.…