Reforma administrativă a României. Putem funcționa în varianta cu 15 județe? Cine pierde, cine câștigă? Reforma administrativ-teritoriala a Romaniei este un punct nevralgic al clasei politice, al grupurilor de interese sau ONG-uri, insa exista multe voci care o susțin. Zeci de orașe din Romania și-ar putea pierde statutul, daca reforma teritoriala, ceruta insistent de mediul de afaceri, va fi pusa in practica. Odata cu ele ar putea disparea sute de posturi din instituțiile publice locale, ceea ce ar aduce economii importante la buget, potrivit mediului de afaceri. Liderii politici resping, insa, propunerea și spun ca discuții pentru reorganizarea teritoriala pot avea loc abia dupa alegerile din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cea mai puternica organizație de promovare a mediului de afaceri și principalul mediator dintre decidentul politic și antreprenorii romani, face un apel catre autoritațile Statului Roman cu privire la problema lipsei banilor de la bugetul de stat. Potrivit…

- Mediul de afaceri din Romania susține ca ar trebui sa avem 15 județe, in loc de 42 , daca este luata in calcul și Capitala. Iar numarul orașelor din Romania ar trebui sa fie injumatațit.Camera de Comerț și Industrie a Romaniei arata ca economiile astfel realizate ar permite echilibrarea bugetului de…

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, considera ca reorganizarea administrativa a Romaniei se poate realiza prin blitzkrieg, explicand ca acest lucru inseamna asumare guvernamentala. El a precizat ca un premier trebuie sa apara la tribuna Parlamentului si sa isi…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și mai multe organizații patronale cu sute de membri cer autoritaților reorganizarea teritorial-administrativa a țarii pentru reducerea aparatului birocratic, scrie G4media. Camera de Comerț arata ca economiile astfel realizate ar permite echilib ...

- București, 18 aprilie 2023: Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cea mai puternica organizație de promovare a mediului de afaceri și principalul mediator dintre decidentul politic și antreprenorii romani, face un apel catre autoritațile Statului Roman cu privire la problema lipsei banilor…

- Reprezentanții a 20 de companii din județul Timiș au participat joi la Forumul de Afaceri și Investiții Serbia – Romania, care a avut loc la Belgrad, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei. Organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei in parteneriat cu CCIA Timiș, evenimentul a…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…