- Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa ia masuri, in 2020 si 2021, pentru a urma politici fiscale in linie cu recomandarile Consiliului din 3 aprilie, conform carora Romania ar trebui sa puna capat situatiei actuale de deficit excesiv pana cel tarziu in 2022, se arata in recomandarile anuale…

- Fostul liberal Ștefan Jicol a fost doar o suta de zile un consilier al premierului Ludovic Orban pe politici publice și inteligența artificiala, demisionand discret pe 11 mai 2020. Fostul consilier s-a ocupat de reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, modificand organigrama cu…

- Agenția de evaluare financiara Fitch a anunțat ca a inrautațit de la „stabila” la „negativa” perspectiva asupra ratingului de credit al statului roman și a reconfirmat totodata calificativul „BBB-” aferent datoriei guvernamentale romanești pe termen lung in valuta, fapt care menține obligațiunile de…

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, si organizatia neguvernamentala Code for Romania au lansat, luni, 16.03.2020, platforma online COVID-19 Stiri Oficiale (stirioficiale.ro). „Operationalizarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si digitalizarea Secretariatului…

- Ludovic Orban, premierul desemnat a trimis, sambata, un discurs scris parlamentarilor, el nefiind prezent la sedinta Parlamentului in care se da votul pentru guvernul sau, pentru ca se afla in izolare, la Vila Lac 1, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac, testat pozitiv cu coronavirus."Toate…

- "Partidul National Liberal si-a asumat aceasta sarcina dificila a guvernarii in vremuri grele pentru tara si cu un nou Guvern, cu puteri depline, sunt convins ca va reusi sa gestioneze cat mai bine situatia provocata de pandemia COVID-19. Guvernul va asigura cu prioritate resursele bugetare necesare…

- Cresterea reala a PIB a ramas solida in 2019, cu un ritm de 4,1%, sustinut de consumul privat, dar si de investitii Coruptia continua sa fie o problema majora pentru Romania, guvernanta in companiile de stat nu a inregistrat niciun progres, iar inegalitatile intre regiuni sunt unele dintre cele mai…