- Selectionerul nationalei Germaniei, Joachim Loew, spera ca Mannschaft sa poata juca din nou din luna septembrie, dupa o pauza de zece luni. El s-a declarat impresionat de calitatea meciurilor din Bundesliga, reluate dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus. Loew a declarat ca alaturi de…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a criticat vineri lipsa sprijinului politic pentru institutiile internationale, transmite dpa potrivit Agerpres. Intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pentru celebrarea a 75 de ani de la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, reprezentantul…

- Conform datelor publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile, numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat in aprilie o scadere de 90,2% in ritm anual, la 1.227 de unitati. Scaderea vanzarilor a fost cauzata de masurile de izolare adoptate de guvernul francez…

- The Financial Times: Țarile sarace testeaza retorica UE privind pandemia. Guvernele europene sunt printre cei mai mici donatori la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) ● The New Yorker: Ce înseamna coronavirusul pentru viitorul Europei ● Naftemporiki: Eurostat: Imaginea supraaglomerarii locuintelor…

- Jurnalistul Costi Rogozanu și un profesor de economie la o universitate din Marea Britanie, Daniela Gabor, lanseaza o critica dura in ziarul The Guardian la adresa modului in care sunt tratați muncitorii sezonieri care pleaca in aceste zile in Germania, Italia sau Marea Britanie.“In multe feluri, taietorii…

- Orban: 30% din economia Romaniei este afectata in prezent de criza COVID-19. Situatia este grea, dar cautam toate solutiile posibile de relansare economica Premierul Ludovic Orban a declarat, in acest moment, 30% din economia Romaniei este afectata de criza generate de coronavirus, dar ca o evaluare…

- Vietnamul a donat marti 550.000 de masti de protectie unui numar de cinci tari europene pentru a le sprijini in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, care s-a soldat cu peste 75.000 de morti la nivel mondial, relateaza Reuters.Mastile, fabricate dintr-un material antimicrobian, au fost inmanate…

- Conform datelor publicate, miercuri, de catre Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat in martie o scadere de 80,4% in ritm anual, la 3.107 de unitati.Scaderea a fost determinata de masurile de izolare adoptate…