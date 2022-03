Referitor la sectorul financiar elveţian: Zelenski schimbă tonul Intr-un mesaj adresat miilor de participanti la un protest anti-razboi desfasurat la Berna, Zelenski i-a multumit Elvetiei pentru sprijinul acordat dupa ce armata rusa a inceput invadarea Ucrainei, in 24 februarie. Dar a schimbat tonul atunci cand s-a referit la sectorul financiar elvetian. ”Bancile voastre sunt locul unde stau banii oamenilor care au pornit acest razboi. Acest lucru este dureros. Aceasta este si o lupta impotriva raului, astfel incat conturile lor sa fie inghetate. Si aceasta ar fi o lupta si o puteti face’‘, a spus seful statului ucrainean. ‘‘Ucrainenii simt ce inseamna ca orasele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

