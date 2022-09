Referendumurile de anexare: Bursa de la Moscova scade cu 9% / Gazprom pierde peste 10%

Bursa de la Moscova a scazut marti cu aproape 9- dupa anuntarea referendumurilor privind anexarea la Rusia de catre autoritatile pro-ruse din cele patru regiuni din estul si sudul Ucrainei controlate de Moscova, scrie AFP. Indicele principal Moex (in ruble) a inchis in scadere cu 8,84-, la 2.215,67 puncte, in timp ce RTS (denominat in dolari) s-a scufundat cu 9,31-, la 1.154,17 puncte, potrivit datelor platformei financiare. Acestea au fost cele mai mari scaderi de la inceputul ofensivei rusesti in Ucraina, pe 24 februarie, cand pietele au scazut cu 33-. In acea zi, aproape 190 de miliarde de…