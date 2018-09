Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei României în forma adoptata de Parlament?”, va fi întrebarea adresata alegatorilor la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, respectiv pentru redefinirea familiei, a anuntat dupa sedinta de guvern purtatorul…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot, anunta guvernul intr-un comunicat, dupa sedinta de marti. Guvernul…

- Intrebarea la referendumul care se va desfașura in 6 și 7 octombrie nu face nicio referire concreta la familia formata din barbat și femeie. Romanii care vor participa la scrutin vor trebui sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot, anunța Guvernul.Potrivit actului normativ adoptat,…

- „Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”, va fi intrebarea adresata alegatorilor la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a anunțat Nelu Barbu. Buletinul de vot avea avea doua variante de raspuns: Da și Nu. Purtatorul de cuvant al Executivului…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, vineri, ca Guvernul ar trebui sa emita o ordonanta de urgenta pentru a modifica legea referendumului astfel încât sa fie introdusa posibilitatea desfasurarii scrutinului de modificare a Constitutiei pe parcursul a doua zile…

- “Intentionam sa avem o actiune de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei exact in zona in care ati spus dumneavostra (reforma justitiei -n.r.)”, a spus Liviu Dragnea, luni seara, intrebat daca nu ar trebui modificata Constitutia si in privinta sistemului judiciar, a reformei in justitie.…

- Referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei poate avea loc pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea.