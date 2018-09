Referendumul privind familia tradiționala va avea loc pe 7 octombrie. Decizia a fost luata, simbata, in conducerea PSD care s-a reunit la Neptun. Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat ca s-a dat și un vot de susținere pentru acest demers. ”S-a dat un vot de susținere a acestui obiectiv. 7 octombrie va fi data de organizare a referedumului pentru familie”, a spus Dragnea. El a mai anunțat ca in ședința Comitetului Executiv Național s-a decis și prelungirea inca doi ani a acordarii de vouchere de vacanța, in urma reacțiilor pozitive venite din partea patronatului din turism și a beneficiarilor acestor…