- "In momentul acesta, este un proces castigat, ea este in zona UNESCO și nu eu si nu guvernul trebuie sa hotarasca acest lucru. Acest lucru il vor hotari romanii. In acest moment nu este o urgenta," a precizat Ciolacu. Joi, inainte ca Tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea…

- Romania a caștigat dosarul Roșia Montana cu Gabriel Resources, care cerea despagubiri de 6,7 miliarde de dolari. Din echipa care a adus victoria nesperata a Romaniei la Curtea de Arbitraj Internaționala din Washington a facut parte și avocatul nasaudean Marius Harosa, care face parte din Baroul Cluj.…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa renunțe la ideea organizarii unui referendum pentru exploatarea resurselor de la Roșia Montana, ca urmare a deciziei Curții de Arbitraj de la Washington in favoarea Romaniei. Curtea Internaționala pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID)…

- „Eu aș zice sa organizam referendum pentru Roșia Montana. Sa vedem daca romanii sunt de acord sa incepem exploatarea aurului”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, joi, la o discuție cu jurnaliștii.Premierul a adaugat ca așteapta verdictul de vineri și apoi va veni cu un punct de vedere oficial.Anterior,…

- Tribunalul de Arbitraj, din cadrul Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii al Bancii Mondiale, se va pronunta vineri in procesul intentat Romaniei de catre "Gabriel Resources" cu privire la investitia de la Rosia Montana. Ministrul finantelor, Marcel Bolos,…

- Se asteapta pronuntarea deciziei in procesul intentat Romaniei de catre "Gabriel Resources", informeaza Rador Radio Romania. Tribunalul de Arbitraj, din cadrul Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii al Bancii Mondiale, se va pronunta vineri in procesul intentat…

- Romania ar putea fi obligata sa plateasca cel puțin doua miliarde de dolari canadienilor de la Gabriel Resources in urma deciziei Tribunalului de Arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID). Decizia este așteptata pe…