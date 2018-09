Referendumul pentru familia traditionala, pe ultima suta de metri: Cum poti verifica daca apari pe lista, desi stii ca nu ai semnat?

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, social-democratul Eugen Nicolicea, sustine, referitor la sesizarea presedintelui Klaus Iohannis catre Curtea Constitutionala cu privirea la delegare atributiilor de catre premier, ca, daca judecatorii Curtii ii vor da dreptate, data viitoare cand…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de promulgare a Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca institutia sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Iohannis ceruse reexaminarea acestei legi, pe care a contestat-o si la Curtea Constitutionala,…

- "La inceputul lunii septembrie o sa discutam in coalitie, o sa discut si cu colegii mei din Senat. Dar eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru declansarea referendumului pentru modificarea Constitutiei, in sensul dorit de cei 3 milioane de cetateni care…

- Codul Administrativ a trecut in mare viteza prin Camera Deputatilor, decizionala, fiind votat luni noaptea si depus marti la secretariat pentru a putea fi contestat la CCR. Cu toate ca unele prevederi ridica mari semne de intrebare, PNL nu va sesiza Curtea Constitutionala, iar USR nu dispune in acest…

- Președintele Romaniei a sesizat Curtea Constituționala cu privire la modificarile aduse legii privind organizarea judiciara. Șeful statului argumenteaza ca Parlamentul nu și-a respectat obligațiile constituționale atunci cand președintele a trimis legea inapoi in legislativ pentru reexaminare. Președintele…

- Adunarea se striga miercuri seara, 20 iunie, la ora 20. Timișorenii vor sa iasa in numar mare in strada, din nou, pentru a cere demisia Guvernului și a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dar și pentru a cere democrație. Oamenii sunt nemulțumiți de modificarile aduse Codului…