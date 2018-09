Referendumul pentru familia tradițională, avizat de CCR Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei au avizat, luni, organizarea referendumului pentru familie și casatoria intre barbat și femeie. Știre in curs de actualizare The post Referendumul pentru familia tradiționala, avizat de CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara este blocata in continuare, in urma ședinței de marți a CSAT in care nu s-a dat aviz pentru taierea fondurilor unor servicii secrete. Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a suspendat ședința CSAT pana cand Guvernul va reveni cu un nou proiect de rectificare bugetara. Știre…

- Concursul pentru ocuparea funcției de șef al DNA se va relua, in urma deciziei luate de comisia de evaluare de la Ministerul Justiției. Comisia a stabilit ca „in cadrul procesului de selecție, niciun candidat nu indeplinește condițiile necesare pentru ocuparea fucției de șef al DNA”. Știre in curs…

- Ministrul finantelor a declarat, joi, ca a cerut ANAF sa dovedeasca daca a cerut catre Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu care a apartinut presedintelui sa intre in administrarea statului. Seful ANAF spune ca nu a primit de la minister un titlu in baza caruia sa faca executarea. „Am vorbit cu colegii…

- RUSIA 2018. O parte din aeroportul moscovit Domodedovo a fost inchisa vineri de forțele de securitate iar un martor de la fața locului a declarat Reuters ca a vazut o persoana intinsa cu fața in jos aproape de ieșirea dintr-un terminal. Aceasta a fost incatușata și luata de acolo. Autoritațile aeroportuare…

- RUSIA 2018. Joi se incheie faza grupelor de la Cupa Mondiala, singura grupa unde exista miza fiind H. Japonia, Senegal și Columbia se lupta pentru ultimele doua locuri disponibile din optimile de finala ale competiției. In grupa G, lucrurile sunt clare, Anglia și Belgia (deja calificate) urmand sa joace…

- Hidrologii au instituit, miercuri dimineața, Cod portocaliu de inundații pentru rauri din cinci județe și Cod galben pentru alte 24, potrivit Institutului Național de Hodrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Astfel, de miercuri dimineața pana joi, la ora 14:00, se vor semnala scurgeri importante…

- Printul William al Marii Britanii va incepe duminica un turneu in Orientul Mijlociu si va deveni primul reprezentant al familiei regale britanice care va intreprinde vizite oficiale in teritorii israeliene si palestiniene, informeaza AFP, citata de news.ro. El va zbura duminica spre Iordania, unde va…

- RUSIA 2018. Ricardo Caruso Lombardi, antrenor argentinian, a lansat un atac violent la adresa lui Lionel Messi, despre care a spus ca este intrigant și ignorant. Ricardo Caruso Lombardi, fost jucator argentinian, in prezent antrenor, l-a aratat cu degetul pe Lionel Messi, despre care a afirmat ca…