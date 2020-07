Stiri pe aceeasi tema

- Rusii au validat in proportie de 77,92% revizuirea Constitutiei, ceea ce ii permite lui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, potrivit numaratorii finale difuzate joi, rezultat calificat de opozitie drept „mincinos”, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- In timp ce referendumul pentru modificarea Constituției din Rusia se desfașoara in ritm alert și pe parcursul a mai multor zile, in regiuni ies la iveala cazuri care dovedesc ca entuziasmul popular nu este atat de intens pe cat incearca sa il arate propaganda de stat.

- Secțiile de votare din Rusia s-au deschis joi pentru referendumul național asupra modificarilor constituționale care i-ar putea permite președintelui Vladimir Putin sa ramâna la putere pâna în 2036. Scrutinul va dura pâna miercuri, 1 iulie, data decretata sarbatoare naționala…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni desfasurarea la data de 1 iulie a unui referendum de adoptare a reformei constitutionale prin care ar obtine dreptul de a efectua doua mandate suplimentare incepand din 2024. ”Vom organiza votul national rus asupra adoptarii revizuirii Constitutiei la 1…

