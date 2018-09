Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca legea de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie respecta dispozitiile Legii fundamentale privitoare la constituire.

- Nicolae Robu i-a intrebat joi pe prietenii virtuali daca au o opinie „favorabila casat homo” sau „defavorabila casat homo”, la sondajul de pe Facebook votand deja aproape 8.000 de oameni. Pana la ora transmiterii acestei știri, balanța inclina spre primul raspuns: 63% au spus ca au o opinia…

- "Toti cei care cred in forta familiei traditionale se vor implica in campania pentru referendum. Ne vom adapta. Deocamdata, a fost ieri votul in Senat si vom pregati dispozitivul de mobilizare al partidului in aceasta campanie", a declarat Turcan. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat…

- In calitate de for decizional Plenul Senatului a aprobat marți, 11 septembrie proiectul legislativ prin care se vrea revizuirea articolului 48 din Constituția Romaniei. Revizuirea articolului prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este stipulat…

- Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat, sambata seara, la Neptun, liderul PSD, Liviu Dragnea. „In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si…

- Scena politica e gata de implozie. Nu mai exista limite de moralitate si decenta, iar interesul public a fost aruncat la gunoi. Oligarhia politico-administrativa a pus genunchiul pe grumazul cetateanului, in urletele stridente ale opozitiei incapabile sa faca ceva concret. Liberalismul se vinde en gross…