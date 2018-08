Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec de Externe, Nios Kotzias, a criticat Rusia pentru incercarea de a submina un acord semnat cu Macedonia privind denumirea fostului stat iugoslav, relateaza site-ul EUObserver.com, citat de Mediafax.

- Grecia a anunțat ca a decis sa-i expulzeze pe cei doi diplomați ruși și sa refuze intrarea in țara pentru alți doi din cauza ca aceștia ar fi incercat sa submineze acordul cu Macedonia asupra redenumirii țarii vecine, incheiat luna trecuta intre parți. Potrivit unor surse guvernamentale de la Atena,…

- Grecia va expulza doi diplomati rusi si le va interzice altor doi sa intre pe teritoriul sau, acestia fiind suspectati ca ar fi incercat sa submineze un acord intre Antena si Skopje, privind schimbarea denumirii fostei republici iugoslave, a informat presa greaca, citata de agentia Reuters.

- Secretarul general al Aliantei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, a declarat ca Macedonia va fi invitata sa discute despre aderarea sa la NATO, insa va putea deveni membru doar dupa ce va implementa acordul privind schimbarea denumirii sale, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Grecia si un membru cheie al aliantei dintre stanga si dreapta care conduce guvernul grec, a declarat ca va incerca sa blocheze acordul prin care Macedonia isi va schimba numele in „Macedonia de Nord”, scrie Reuters.

- Uniunea Europeana este asteptata sa decida in favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei in iunie 2019, dar aceasta decizie este insotita de numeroase conditii, a anuntat presedintia bulgara a UE, potrivit AFP. "Statele membre au expus calea de…

- Grecia si Macedonia au ajuns la un acord pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave, deschizand astfel drumul catre aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO, dar cu toate acestea, acordul semnat duminica a fost intampinat cu proteste in ambele tari, scrie News.ro, citand The Guardian.

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord. Acum Skopje are calea deschisa pentru aderarea…