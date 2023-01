Noul an incepe cu o provocare pentru dacopați și nu numai: a fost inițiata o petiție publica pentru organizarea unui referendum ce-și propune schimbarea denumirii statului din „Romania” in „Geția”. Inițiativa nu pare insa a avea mulți adepți și e sprijinita cu citate false din Isus, Diana Șoșoaca și Gheorghe Funar. In urma cu o luna, pe 4 decembrie, petitieonline.com se imbogațea cu o noua cerere: „Solicitam organizarea unui referendum național pentru schimbarea numelui țarii in GEȚIA”. In sprijinul inițiativei erau invocați Isus, Diana Șoșoaca și Gheorghe Funar. Treimea getica Primul citat cu…