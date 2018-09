Referendum pentru familie. Orban a spus cum vor vota liberalii Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca referendumul pentru definirea familiei traditionale prin revizuirea Constitutiei nu trebuie politizat, fiecare liberal urmand sa se "pozitioneze" dupa cum ii dicteaza constiinta. "Se va pozitiona in functie de cum ii dicteaza constiinta" "Respingem orice politizare a acestui subiect. Este o initiativa cetateneasca semnata de 3 milioane de cetateni romani pe care ii respectam ca si optiune. In ce ne priveste, noi am sustinut ideea acestui referendum. De altfel, a existat si un protocol intre BPN si Coalitia pentru Familie. Nu vom impune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

