Referendum n Macedonia: DA sau disperarea, spune prim-ministrul

- Șeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, le-a promis luni catalanilor un referendum privind un nou statut al regiunii lor pentru ca ei sa obțina mai multa autonomie. El a inlaturat din nou ipoteza unui vot pentru independența cerut de separatiști, potrivit Le Soir , citat de Rador.

- Autoritațile din Macedonia au arestat marți șapte persoane acuzate ca au luptat in Siria și in Irak pentru gruparea terorista Stat Islamic, a declarat Oliver Spasovski, ministrul de Interne al Macedoniei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Persoanele arestate au varste cuprinse intre 23…

- Macedonia urmeaza sa organizeze pe 30 septembrie un referendum pe tema schimbarii numelui in ”Republica Mecedonia de Nord”, un vot care va fi crucial in solutionarea unui indelungat diferend cu Grecia, o conditie in vederea relansarii aderarii sale la Uniunea Europeana (UE) si NATO, relateaza AFP.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 7 iulie 2018, la Sofia, o intrevedere cu Zoran Zaev, prim-ministrul R. Macedonia, cu prilejul participarii la Summit-ul cooperarii intre statele din Europa Centrala si de Est si China – 16+1. In cadrul reuniunii, cei doi prim-miniștri au abordat subiecte…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Grecia si un membru cheie al aliantei dintre stanga si dreapta care conduce guvernul grec, a declarat ca va incerca sa blocheze acordul prin care Macedonia isi va schimba numele in „Macedonia de Nord”, scrie Reuters.

- Uniunea Europeana este asteptata sa decida marti la Luxemburg in favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei in iunie 2019, dar aceasta decizie este insotita de numeroase conditii, a anuntat presedintia bulgara a UE, potrivit AFP, potrivit agerpres. …

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, a efectuat in perioada 18-20 iunie o vizita de documentare in Macedonia in calitate de co-raportor al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei.

- Summitul NATO, programat pentru 11 si 12 iulie la Bruxelles ar putea oferi ocazia "inceperii negocierilor de primire a Macedoniei de Nord in alianta nord-atlantica, gratie acordului la care a ajuns cu Grecia cu privire la noua sa denumire" a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg intr-un…