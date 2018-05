Referendum Irlanda: Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru legalizarea avortului (Exit poll)

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru eliminarea interdictiei constitutionale a avortului intr-un referendum istoric desfasurat vineri in aceasta tara in mod traditional catolica, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP si Xinhua. In total, 69,4% dintre participantii la referendum…

- Europa, una dintre lunile lui Jupiter, ar putea degaja, prin gheata foarte groasa de la suprafata sa, jeturi de vapori de apa, potrivit unor noi date facute publice luni care relanseaza speranta de a descoperi viata intr-un alt loc din sistemul solar, relateaza luni AFP. Sonda americana…

- Doua barci-dragon s-au ciocnit pe un rau din China, in timpul unui antrenament pentru un concurs organizat in orașul turistic Guilin de pe raul Taohua. Toate cele 57 de persoane aflate la bord au cazut in apa, iar 17 s-au inecat, citeaza Agerpres ageția chineza Xinhua. Accidentul in urma caruia 17 persoane…

- Polițiștii au depistat doua persoane pe numele carora erau emise mandate europene de arestare. Cei in cauza au fost arestați preventiv, urmand a fi efectuate demersuri pentru predarea acestora statelor solicitante. La data de 19 martie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin, in colaborare cu…

- In cadrul scrutinului pentru funcția de președinte al Federației Ruse, din 18 martie, in zonele disputate sau aflate in conflict din Europa de Est au votat 1 212 591 de cetațeni ai Federației Ruse, dintre care – aproape 74 de mii de voturi vin din regiunea transnistreana a Republicii Moldova.

- ♦ Romania va trece in urmatorii ani printr-un proces de consolidare la finalul caruia pe piata de telecom vor fi mai putine companii, dar mai mari, capabile sa ofere si servicii fixe si mobile ♦ Autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa-si relaxeze politica de reglementare si sa permita aceasta evolutie…

- Un val de frig siberian a cuprins Europa, gerul provocand moartea a cel putin noua persoane incepand din weekend, scrie AFP, citat de News.ro . In Franta, doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una la Valence, duminica, si una in regiunea pariziana, vineri. Temperaturi glaciale, accentuate…