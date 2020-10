Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut vineri publica lista completa de cinci intrebari pe care administratia sa doreste sa le supuna votului in cadrul unui plebiscit preconizat sa aiba loc in paralel cu alegerile locale din 25 octombrie, printre intrebari figurand reducerea numarului de…

- Belarus se vede constransa sa-si inchida frontierele cu Polonia si Lituania, a declarat joi presedintele belarus Aleksandr Lukasenko. El a anuntat și o intarire a controalelor la frontiera cu Ucraina, relateaza Reuters si DPA, citate de Agerpres.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a evocat ieri ideea unui referendum constitutional pentru a calma ampla miscare de contestare ce are loc in Belarus de trei saptamani, fara a face alte precizari privind modalitatile de desfasurare, calendarul sau continutul consultarii populare, transmit Reuters…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca este o problema de securitate nationala pentru Ucraina sa nu se amestece in politica interna a SUA, in special in procesul electoral, transmite Reuters preluat de agerpres. "#Ucraina nu si-a permis si nu isi va permite sa intervina in alegeri…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au discutat duminica, telefonic, despre comflictul din estul Ucrainei si si-au exprimat sprijinul pentru armistitiul care incepe pe 27 iulie, au anuntat birourile acestora, transmite Reuters.Citește și: Mihai Tudose,…

- Toti cei 20 de pasageri ai unui autobuz luati ostatici marti de un barbat înarmat la Lutk, în vestul Ucrainei, au fost eliberati, a anuntat politia ucraineana, relateaza Reuters și Agerpres. „Toti ostaticii au fost eliberati!”, a anuntat pe Facebook viceministrul de interne…