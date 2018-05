Referendum în Sebeș pentru calitatea aerului Cei peste 26.200 de alegatori cu drept de vot din municipiul Sebes sunt chemati, duminica, la un referendum in care sa se pronunte cu privire la achizitionarea de catre autoritatile locale a unui laborator mobil, in valoare de peste un milion de lei, in vederea masurarii si monitorizarii calitatii aerului din oras. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

